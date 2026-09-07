Con la 10 en la espalda: Lucas Assadi tuvo su esperado debut en el AIK de Suecia

El volante se estrenó con la camiseta de su nuevo club en el empate 0-0 ante el Malmö FF, ingresando en la recta final del partido.

Comenzó la etapa de Lucas Assadi en Europa. El chileno se estrenó este lunes con la camiseta del AIK en el empate 0-0 ante el Malmö FF por una nueva fecha de la liga sueca.

Tras esperar varios días por su permiso laboral, el volante ingresó a los 72 minutos por Yannick Geiger vistiendo el número 10 en su espalda.

El encuentro fue bastante áspero y al ex Universidad de Chile le tocó ponerse el overol, apoyando en labores defensivas para aguantar el cero en su arco.





Afortunadamente para el nacional, su equipo aguantó y pudo rescatar un empate que le permitió mantenerse en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 32 puntos.

El principal objetivo del equipo de Assadi parecer ser quedar al menos entre los tres primeros del torneo local, lo que le permitiría meterse en copas internacionales.

De conseguirlo, el joven de 22 años tendría una gran oportunidad para mostrarse en este nuevo periplo en el viejo continente.