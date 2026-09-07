Ovacionaron a otro: El sorpresivo gesto de los hinchas de Rosario Central en homenaje a Messi

El clásico entre el Canalla y Newell’s se detuvo a los 10 minutos para rendir tributo a La Pulga, quien la semana pasada anunció su retiro de la Selección Argentina.

El fútbol argentino tuvo un fin de semana muy movido en honor a Lionel Messi, quien la semana pasada anunció su retiro de la Selección Argentina.

Una vez conocida la decisión, la AFA determinó que se rindan aplausos al minuto 10 de cada partido a modo de tributo hacia La Pulga.

Si bien esto se respetó en todas las canchas, el clásico entre Rosario Central y Newell’s entregó un detalle muy particular.





La reacción de los hinchas de Rosario Central en homenaje a Messi

Los fanáticos del Canalla aplaudieron al campeón del mundo, aunque también hubo algunos silbidos por su cercanía con su archirrival.

El aspecto que más llamó la atención fue que gran parte del Estadio Gigante de Arroyito cantó por Ángel Di María, capitán e ídolo de la institución.

“Fideo, fideo, fideo”, coreó el público, desatando la sorpresa de los presentes y del propio volante que fue titular en el duelo disputado este domingo.

El ex Benfica evitó la polémica y mostró su admiración por Messi, sumándose en este reconocimiento al actual futbolista del Inter Miami.

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