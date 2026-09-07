Polémica en la Segunda División: Osorno acusa “gol fantasma” en derrota ante Brujas de Salamanca

Los Toros publicaron un video en el que aseguraron que la pelota nunca traspasó la línea en el tanto de Maximiliano Quinteros, situación que terminó siendo clave en el partido por la liguilla de ascenso.

Nueva controversia en la Segunda División Profesional. Provincial Osorno acusó que fue perjudicado en la derrota 2-1 ante Brujas de Salamanca producto de un “gol fantasma”.

Con un video publicado en sus redes sociales, Los Toros afirmaron que la pelota nunca traspasó la línea en el tanto validado a Maximiliano Quinteros.

La jugada incluyó una atajada del arquero Daniel Retamal y un despeje del defensa Luciano Meneses, pero el árbitro Camilo Riquelme validó la acción.





La anotación, que fue el empate parcial para el cuadro de la Región de Coquimbo, desató la molestia del club sureño que señaló: “¿Gol de Brujas o gol brujo?”.

El resultado trajo consecuencias para el conjunto dirigido por Jeremías Viale, que ahora están en el sexto lugar de la tabla de la liguilla de ascenso con 4 puntos, mientras que Brujas de Salamanca escaló al puesto 3° con 6 unidades.

Cabe recordar que esta categoría otorga solamente un cupo para la Primera B del 2027, donde además están peleando Deportes Linares, Santiago City, Concón National, Trasandino de Los Andes y Colchagua.

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