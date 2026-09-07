Kylian Mbappé se cansa de las comparaciones y lanza brutal dardo: “Puedo hacerme el tonto y decir…”

El delantero lanzó una potente respuesta tras ser comparado con la labor defensiva que hacen Ousmane Dembélé y Raphinha, asegurando que “meto más goles que los dos”.

La reciente derrota de Real Madrid ante el Real Betis de Manuel Pellegrini desató nuevas críticas, con Kylian Mbappé como uno de los principales apuntados.

El atacante recibió cuestionamientos por su labor al momento de presionar, aspecto que también se repitió con Vinícius Junior.

Sin embargo, fue el propio francés el que alzó la voz y lanzó un durísimo dardo tras ser comparado con otros jugadores de clase mundial.





La contundente respuesta de Kylian Mbappé

El delantero habló este lunes en conferencia de prensa, donde fue consultado si con el brasileño debían ayudar más a la defensa, tal como lo hacen Ousmane Dembélé y Raphinha.

Ante esto, el galo respondió: “¿Solo yo y Vinícius? No sé, claro que tenemos que mejorar. Pienso que es completamente natural que queramos mejorar como jugadores”.

“Yo puedo jugar a hacerme el tonto y decir que meto más goles que los dos que mencionaste y que ellos deben mejorar en eso para ser como yo”, agregó en la previa del debut por la Champions League contra el Inter de Milán.

Mbappé no se quedó ahí y continuó: “Cada uno es diferente, pero quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que tengo que mejorar. No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema, es un debate sin fin”.

En este punto, el ariete de aseguró que está de acuerdo en que “yo y los otros jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa”.

“Con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones y hacer las cosas bien. Es la vida de un equipo de alto nivel que quiere ser el mejor del mundo”, añadió.