Tuvo que ser trasladado en ambulancia: La Calera actualiza estado de salud de DT Martín Cicotello

Si bien el cuadro cementero confirmó que el entrenador argentino “sufrió una arritmia”, aclararon que se encuentra en buenas condiciones y fue dado de alta.

Unión La Calera actualizó este domingo por la noche el estado de salud de Martín Cicotello, entrenador que se descompensó tras el partido ante O’Higgins disputado en Rancagua.

El estratega argentino causó preocupación minutos después de la derrota de su club, siendo trasladado en una ambulancia a un centro asistencial.

Afortunadamente, Los Cementeros aclararon que el adiestrador se encuentra “en buenas condiciones”.





Martín Cicotello fue dado de alta

A través de sus redes sociales, el elenco de la Región de Valparaíso comunicó que “posterior al partido disputado ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia”.

“Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones y se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo”, agregaron.

A nivel deportivo, la derrota frente al Capo de Provincia complicó seriamente a La Calera, cuadro que se mantiene último en la tabla de posiciones con solamente 14 puntos en 22° fechas.

Su próximo partido será el lunes 14 de septiembre ante Deportes Limache en condición de local.