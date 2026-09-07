A pensar en variantes: La mala noticia que Arturo Vidal entregó a Colo Colo tras empate ante Huachipato

La igualdad contra Los Acereros generó un nuevo dolor de cabeza para el entrenador Fernando Ortiz, quien deberá realizar modificaciones de cara al próximo partido.

Un amargo empate consiguió Colo Colo en su visita a Huachipato por la Liga de Primera, igualando 0-0 por la fecha 22°.

Los Albos no pudieron vulnerar a Los Acereros que hicieron de local en el Estadio Ester Roa Rebolledo, lo que le permitió a Universidad Católica y Universidad de Chile acortar la distancia a 14 puntos.

Pese a que hay total tranquilidad en el Cacique en la lucha por el título, Arturo Vidal entregó una mala noticia con miras al próximo compromiso.





Arturo Vidal se pierde el partido ante Deportes Concepción

El King recibió una tarjeta amarilla en el duelo con el cuadro del Biobío, lo que fue su octava amonestación en el torneo y que lo dejó suspendido para el próximo partido.

El volante no estará en el choque frente a Deportes Concepción el próximo domingo 13 de septiembre, duelo que se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas.

La situación podría generar un gran dolor de cabeza para el entrenador Fernando Ortiz, teniendo en cuenta que no pudo contar con Jonathan Villagra y Joaquín Sosa por molestias físicas.

Con esto, las opciones con las que cuenta el estratega argentino con Erick Wiemberg y los juveniles Alonso Olguín y Bruno Torres, además de Iván Román que fue titular contra Huachipato.