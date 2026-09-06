Colo Colo empata sin goles ante Huachipato y llega a los 53 puntos en Liga de Primera

Los Acereros complicaron más de la cuenta a Vozinha, sin embargo, se mantuvo sólido y logró mantener el balón alejado de la portería durante la fecha 22 de la Liga de Primera.

La jornada de este domingo Colo-Colo y Huachipato empataron 0-0 en el Ester Roa Rebolledo de Concepción en un duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Pese a tener el dominio completo de la pelota desde el primer minuto, el Cacique no logró sumar goles en esta jornada del campeonato. Sin embargo, Vozinha tampoco se dejó intimidar contra las insistencias de los dueños de casa.

Así fue el partido de Colo Colo vs Huachipato

Con un primer tiempo que no tuvo mucha adrenalidad, la única jugada de peligro la protagonizó Lautaro Pastrán con un buen centro que Maximiliano Romero no pudo definir.





Los Acereros, por su parte, pese a no lograr dominar el balón, se encargaron de hacer daño con un centro que complicó más de la cuenta a Vozinha.

A lo largo de la segunda mitad del encuentro el panorama no cambió tanto, sin embargo, Huachipato decidió sacar su faceta más defensiva y su portero Christian Bravo demostro su talento manteniéndose sólido ante las arremetidas del Albo.

Quedando con el marcador 0-0, los dirigidos por Fernando Ortiz se lograron mantenerse en el primer lugar de la Liga de Primera con 53 puntos, a 14 de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile.

Por otro lado, el cuadro Siderúrgico quedó en 25 unidades en la décimotercera posición de la tabla de posiciones, a solo 4 puntos de los puestos de descenso.