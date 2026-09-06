Huachipato vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Colo Colo buscará quedarse con un nuevo triunfo, mientras que Huachipato necesita sumar puntos de local en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción.

Colo Colo visitará este domingo a Huachipato en Concepción, en un duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Los Acereros necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, luego de una lamentable racha de derrotas.

En tanto, Los Albos buscarán quedarse con un nuevo triunfo con Vozinha en el arco, quien hará su debut en el Campeonato Nacional.

Así, el equipo dirigido por Fernando Ortiz continúa acercándose a su objetivo como líder del torneo: conquistar la estrella 35.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Huachipato vs Colo Colo?

El partido de Huachipato ante Colo Colo será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el compromiso será emitido por la plataforma de streaming HBO Max.

Hora del partido entre Huachipato y Coquimbo Unido por la Liga de Primera

El duelo entre el cuadro del Biobío y el Cacique inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 6 de septiembre.