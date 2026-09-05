Repartió fotos y autógrafos: Chilenos sorprenden a Darío Osorio tras debut en el Crystal Palace en Londres

El ex integrante del Azul Azul se enfrentará el próximo 8 de septiembre a Middlesbrough en un encuentro por la Copa de la Liga de Inglaterra.

Este sábado el ex Universidad de Chile, Darío Osorio, debutó en el Crystal Palace en un partido contra Fulham por una nueva fecha de la Premier League.

Con una victoria 3-2 en favor del cuadro al que llegó el chileno, la primera del torneo, la celebración personal de Osorio llegó más tarde cuando un grupo de hinchas lo fue a felicitar por su desempeño.

Chilenos llegan a celebrar debut de Darío Osorio en Inglaterra

A través de Instagram, el usuario @elviajedeunfifa compartió un video mostrando el recibimiento que le dio, junto a un grupo de chilenos, a Osorio tras su primer partido.





Luego de presentarse en el estadio Craven Cottage, este grupo de hinchas del Romántico Viajero esperó a Darío junto a su bus para abrazarlo y gritarle palabras de apoyo.

“Felicidades, mi wacho (sic)”, se escucha decir a uno de los seguidores del futbolista, quien aprovechó de repartir algunos autógrafos y fotografías para luego seguir su camino.

Por su parte, los hinchas le aseguraron que lo volvería a visitar en el partido contra Middlesbrough, el próximo 8 de septiembre, por la Copa de la Liga de Inglaterra.