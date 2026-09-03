Vuelve a sus raíces en la U: El número que Darío Osorio utilizará en el Crystal Palace

A la espera de hacer su esperado debut, el sitio oficial de Las Águilas ratificó el dorsal que ocupará el chileno en esta nueva etapa.

Arranca una nueva etapa para Darío Osorio. El chileno fue protagonista del cierre del mercado de pases en Europa al fichar por el Crystal Palace.

Pese a que fue vinculado con varios clubes, Las Águilas llegaron a un millonario acuerdo con el Midtjylland y se quedaron con La Joya de Hijuelas.

Pensando en el gran desafío que se le viene, el elenco del sur de Londres confirmó el número que utilizará el delantero esta temporada.





Darío Osorio tiene número definido en el Crystal Palace

El sitio oficial del elenco inglés ratificó que Osorio vestirá la camiseta 24, dorsal que ocupó en sus inicios en Universidad de Chile.

Posteriormente, el zurdo vistió el 11 en su periodo por el fútbol danés, donde estuvo tres campañas en las que obtuvo dos títulos locales.

Un punto importante que mencionó la institución en la página web es que el joven de 22 años está “en calidad de cedido”, recordando que el pase contempla una obligación de compra cercana a los 26 millones de euros.

El debut del chileno en el Crystal Palace podría darse este sábado 5 de septiembre, día en que los londinenses visitarán al Fulham por la tercera fecha de la Premier League.