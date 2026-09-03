El ex goleador nacional afirmó que ve muy lejana la chance de que el Ingeniero se haga cargo de la Selección Chilena en el futuro. “Está enfocado en el Betis”, aseguró.

Iván Zamorano volvió a referirse al futuro de la Selección Chilena, afirmando que ve muy lejano que Manuel Pellegrini sea el entrenador de La Roja en el nuevo proceso.

El combinado nacional sigue a cargo de Nicolás Córdova, quien asumió tras la salida de Ricardo Gareca en junio del 2025.

Pese a que se ha especulado con que el Ingeniero podría arribar al país, Bam Bam fue tajante: “Lo de Manuel con la selección, hace rato que lo vengo diciendo, creo que ya es un capítulo cerrado”.





¿Qué dijo Iván Zamorano sobre Manuel Pellegrini?

En diálogo con Radio ADN, el ex goleador recalcó que el experimentado estratega “está enfocado en el Betis, en el trabajo día a día que es lo que a él le gusta”.

“Creo que es el técnico más exitoso de nuestra historia y lamentablemente no vamos a poder tenerlo en nuestra selección”, agregó.

Zamorano apuntó que Pellegrini “sigue demostrando con creces que es un técnico que deja siempre deja huella, deja un legado en todos los equipos que dirigió. Lo que está haciendo en el Betis me parece fantástico”.

En medio de esta situación, La Roja prepara la fecha FIFA de septiembre y octubre en la que afrontará amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.