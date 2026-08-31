“Se terminó para mí”: Así anunció Messi su primer retiro de la Selección Argentina tras perder con Chile

Años después de caer en la final de la Copa América Centenario ante La Roja, el rosariono confirmó que se despide de manera definitiva de La Albiceleste.

El fin de una era. Lionel Messi sorprendió este lunes al anunciar su retiro de la Selección Argentina, dando por terminada una historia de más de dos décadas defendiendo a La Albiceleste.

A poco más de un mes de perder la final del Mundial 2026 contra España, el rosarino dio por concluido su ciclo en la escuadra trasandina con una emotiva carta.

Esta es la segunda vez que el delantero finaliza su etapa con la selección, lo que trajo a colación el dolor ocasionado el 2016 tras la derrota en la Copa América Centenario contra la Selección Chilena.





Las frases de Messi para anunciar su primer retiro de la Selección Argentina

Todo se dio el 26 de junio del 2016 luego del triunfo de La Roja en penales, donde el rosariono falló su lanzamiento casi en el inicio de la tanda.

En zona mixta, Messi declaró: “Es increíble, pero no se da. Evidentemente tiene que ser así, hoy nos pasó otra vez y otra vez en los penales”.

“Es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene, y lo pensaba en el vestuario, es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está”, agregó.

Consultado sobre si era una “decisión tomada”, el entonces jugador del Barcelona fue tajante: “Creo que sí. Es lo que siento ahora, lo que pienso. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca erra el penal a mí”.

“Creo que es por el bien de todos, primero por mí y después por todos. Creo que hay mucha gente que desea eso. Obviamente no se conforman y nosotros tampoco con llegar a la final y no ganarla (…) Creo que ya tengo la decisión tomada”, añadió.

Sin embargo, Messi decidió dar un giro y retornar a La Albiceleste meses después, logrando un exitoso ciclo que incluyó la obtención de dos Copas América, la Finalissima 2022 y el recordado Mundial 2022.