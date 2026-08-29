Terrible goleada a Montreal de Alexis Sánchez: Equipo del Maravilla cayó 7-1 contra el Inter Miami de Messi

El argentino fue la estrella de la noche y es que cuando todos daban por terminado el partido, a Messi aún le quedaba otro gol pendiente.

Este sábado Alexis Sánchez volvió a sumar puntos junto al CF de Montreal, válido por una nueva fecha de la MLS, sin embargo, el equipo de Maravilla fue duramente derrotado con un 7-1 por parte del Inter Miami.

La estrella de la noche fue, sin lugar a dudas, Lionel Messi, quien logró anotar cuatro puntos en favor del cuadro estadounidense.

Así se vivió la caída del FC Montreal contra Inter Miami

Pese a unos minutos de retraso, el equipo del argentino tomó el control del balón desde el primer momento y a solo 20 minutos del pitazo inicial Casemiro marcó el primer gol para los dueños de casa.





En un intento de Montreal para recuperarse, Fabian Herbers terminó con una tarjeta amarilla en mitad de la cancha, sin embargo, un minuto más tarde anotó el primer punto para los canadienses.

Con el marcador igualado la tensión fue creciendo entre el público hasta que a los 40′ Messi cerró el marcador del primer tiempo a su favor. No obstante, al minuto 51 el argentino volvió con su segunda goleada de la noche.

Con un Montreal cada vez más preocupado, hicieron el cambio más esperado por los chilenos: Alexis ingresó a la cancha a los 60 minutos de partido.

Entre acercamientos que no lograban concretar nada, Luis Suárez anotó el cuarto gol para el Inter Miami y desde ahí no pararon. A los 83′ Messi volvió a alcanzar la red y de cerca lo siguió Shaw marcando el sexto punto y cuando los estadounidenses no podían de la felicidad el argentino remató el partido con el séptimo gol para Estados Unidos.