Escapada exprés: La razón detrás del viaje de Vozinha horas después de debutar en Colo Colo

Luego de su tranquilo debut con Colo Colo, el futbolista se trasladó a Argentina para cumplir con una importante obligación.

La Copa Chile fue el escenario perfecto para el debut de Vozinha en Colo Colo, siendo titular en la victoria 3-0 ante Unión Española el pasado miércoles.

Tras completar los 90 minutos y hasta ser felicitado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el arquero sorprendió al viajar a Argentina en las últimas horas.

Pese a que fue inesperado para varios, el traslado tuvo un importante objetivo sobre su estadía en Chile.





Vozinha llega a Mendoza a realizar trámites

Según consignó La Tercera, el guardameta fue a primera hora de este jueves a Mendoza a realizar trámites migratorios con su visa.

De acuerdo con el matutino, el africano acudió a territorio trasandino debido a que la legislación laboral migratoria exige que los contratos se firmen en el exterior.

Al portero de 40 años se sumaron dos integrantes del plantel de Colo Colo Femenino: Dioneide Landres y Camila Martins, quienes acudieron por los mismos motivos.

Una vez concluido esto, Vozinha volvió al país y ya está a disposición del entrenador Fernando Ortiz pensando en los próximos partidos.