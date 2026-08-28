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Escapada exprés: La razón detrás del viaje de Vozinha horas después de debutar en Colo Colo

Luego de su tranquilo debut con Colo Colo, el futbolista se trasladó a Argentina para cumplir con una importante obligación.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Copa Chile fue el escenario perfecto para el debut de Vozinha en Colo Colo, siendo titular en la victoria 3-0 ante Unión Española el pasado miércoles.

Tras completar los 90 minutos y hasta ser felicitado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el arquero sorprendió al viajar a Argentina en las últimas horas.

Pese a que fue inesperado para varios, el traslado tuvo un importante objetivo sobre su estadía en Chile.

Vozinha llega a Mendoza a realizar trámites

Según consignó La Tercera, el guardameta fue a primera hora de este jueves a Mendoza a realizar trámites migratorios con su visa.

De acuerdo con el matutino, el africano acudió a territorio trasandino debido a que la legislación laboral migratoria exige que los contratos se firmen en el exterior.

Al portero de 40 años se sumaron dos integrantes del plantel de Colo Colo Femenino: Dioneide Landres y Camila Martins, quienes acudieron por los mismos motivos.

Una vez concluido esto, Vozinha volvió al país y ya está a disposición del entrenador Fernando Ortiz pensando en los próximos partidos.

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