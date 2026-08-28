Efecto Vozinha: Presidente de la FIFA saluda al arquero tras su esperado debut en Colo Colo

Gianni Infantino sorprendió al manifestarse por el estreno del caboverdiano, quien sumó sus primeros minutos en el Cacique por Copa Chile.

El estreno de Vozinha en Colo Colo cruzó varias fronteras, llegando nada menos que hasta la mismísima FIFA y a su presidente, Gianni Infantino.

El caboverdiano tuvo sus esperados primeros minutos con el Cacique, siendo titular en la sólida victoria 3-0 sobre Unión Española por Copa Chile.

La actuación del arquero fue seguida con atención por el máximo dirigente del fútbol, quien se dio el tiempo de saludarlo por redes sociales.





Gianni Infantino saluda a Vozinha tras debut en Colo Colo

El cuestionado directivo compartió en Instagram una historia del cuadro de Macul, etiquetando al futbolista de 40 años y agregando un emoji de aplausos.

Esta publicación se suma al cariñoso abrazo que Infantino le dio a Vozinha tras su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, donde fue elegido el mejor arquero de la competencia.

El abogado realizó la publicación en medio de su deseo de continuar como presidente de la FIFA, buscando la reelección en los comicios de marzo del 2027.

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