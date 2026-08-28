“Ese corte”: La U presentó oficialmente su nueva camiseta y así reaccionaron los hinchas

Los fanáticos destacaron el regreso al color rojo, dejando definitivamente atrás el amarillo flúor que se hizo viral el año pasado.

Universidad de Chile dio a conocer este jueves su tercera camiseta, la que se mantendrá por la temporada 2026-2027.

A través de sus redes sociales, el cuadro laico confirmó que dejó atrás el amarillo flúor que se hizo viral el año pasado y regresó al tradicional rojo.

El dueño cuenta con chuncho de gran tamaño en el pecho, el que se acomda al logo del club y a las líneas blancas que sobresalen en los hombros.





Los comentarios de los hinchas de la U por nueva camsiseta

La presentación de la indumentaria dejó una ola de reacciones en los hinchas, quienes valoraron el retorno a un tinte que hace referencia a la historia del club.

“Aura”, “está hermosa” o “la verdadera forma más linda de ser chileno” fueron solamente algunos de los comentarios.

De hecho, son varios los que ya están palpitando la camiseta que se lanzará por el Centenario de la institución el 2027.

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