Cristian Garín revela fuerte dolor físico que lo complicó en pleno US Open: “Estoy muy triste”

Tras retirarse en un partido marcado por las interrupcione por lluvias, Gago dio detalles sobre la lesión que lo ha perjudicado estos últimos meses.

Cristian Garín (135°) sufrió una dura derrota en la última ronda de la qualy del US Open, cayendo este jueves ante el británico Toby Samuel (110°) por 4-6, 6-4, 5-0 y retiro.

El deulo sufrió varias suspensiones por lluvia, lo que terminó perjudicando al chileno que reveló la reapareción de un dolor físico.

A través de una historia en Instagram, Gago contó los motivos para retirarse a falta de un game cuando el choque nuevamente había sido pausado.





¿Qué dijo Cristian Garín?

El nacional afirmó que todo se originó en la victoria por la segunda fase de las clasificaciones. “Al terminar mi partido, volví a sentir el dolor con el que he estado durante estos últimos meses. Hoy (ayer), después de la primera interrupción por lluvia, el dolor aumentó”, señaló.

Garín remarcó que “intenté seguir jugando y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido. Después de la segunda interrupción, el dolor ya hacía imposible que pudiera continuar”.

“Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho”, agregó.

Respecto a su futuro, el ganador de 5 títulos ATP apuntó: “Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación”.

“Regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la manera la Copa Davis. Gracias a todos por el apoyo y el cariño de siempre”, sentenció.

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