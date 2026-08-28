El tocopillano reconoció que el comienzo de esta nueva etapa en su carrera no ha sido sencillo, revelando una importante situación familiar.

Alexis Sánchez comienza a adaptarse tras el radical giro que dio su carrera, dejando el fútbol europeo al fichar por el CF Montreal de la MLS.

Maravilla ya sumó sus primeros minutos en el cuadro de Canadá, reconociendo que el cambio no ha sido nada sencillo a nivel personal.

De hecho, el tocopillano lanzó una profunda reflexión en sus redes sociales en el que reveló una importante situación familiar.





Alexis Sánchez se desahoga con íntimo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, el delantero chileno compartió: “Fue una semana de muchos cambios: Viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá”.

“No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre digo : ‘Allá Vamos otra vez’. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje y seguir creciendo”, agregó.

La publicación fue acompañada con 10 fotos, entre las que está una de su hija Bela que nació el año pasado.

Con esto, Sánchez confirmó que no ha podido estar acompañado precisamente por la pequeña y por su pareja, Alexandra Litvinova.

En medio de esto, el goleador histórico de La Roja sigue con su puesta a punto para poder ser títular en el CF Montreal y escalar en la tabla de posiciones.

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