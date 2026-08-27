No pudo ante la contundencia de EEUU: Chile cayó en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

La Roja cestera se mostró sólida buena parte del duelo ante su símil de Estados Unidos, pero no le alcanzó para revertir la amplia ventaja que obtuvieron los norteamericanos en el primer cuarto.

La Selección Chilena de Básquetbol sufrió una dura derrota ante su par de Estados Unidos por segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027 de la disciplina, a disputarse en Catar.

Los dirigidos por Juan Manuel Córdoba saltaron a la cancha del Centro de Deportes Colectivos con el objetivo de hacerle frente al cuadro norteamericano, número uno del ranking FIBA y potencia absoluta.

Y, aunque La Roja cestera se mostró sólida buena parte del encuentro, fue la diferencia que obtuvieron los estadounidenses en el primer cuarto lo que sentenció el marcador que terminó 71-89.

Al comienzo del duelo, el cuadro visitante, integrado por algunos jugadores con pasado en la NBA, comenzó ganando y colocó una ventaja que llegó a ser de 15 puntos (23 a 8 sobre los nacionales).





De ahí en más, la Selección Chilena mejoró considerablemente su presentación y acabó nivelando a los norteamericanos, aunque sin poder imponerse. Los tres cuartos siguientes terminaron 20-21, 23-24 y 20-21.

La principal figura del conjunto nacional fue Sebastián Herrera, pieza clave en el esquema del adiestrador argentino. El escolta tuvo un correcto desempeño y se anotó con 18 puntos.

A él le siguieron las faenas de Fabián Martínez, que se anotó con 15 puntos, y Sebastián Suárez y Franco Morales, ambos con 11. Por su parte, Felipe Haase registró 13 rebotes. En la vereda del frente, Cole Swider computó 19 anotaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja cestera por las Eliminatorias al Mundial 2027?

Ahora, la Selección Chilena de Básquetbol deberá afrontar una complicada visita al Palacio de los Deportes, en Santo Domingo, ante su símil de República Dominicana.

El choque está pactado para este lunes 31 de agosto, en un horario por definir, en una nueva fecha por la segunda ronda de las clasificatorias a la cita planetaria.