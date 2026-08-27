Chile vs Estados Unidos: Hora y dónde ver EN VIVO Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

Chile recibe a Estados Unidos por la segunda fase de las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027, partido que se juega en el Parque Estadio Nacional.

La Selección Chilena de Básquetbol juega un partido histórico este jueves, recibiendo a Estados Unidos por las Clasificatorias al Mundial 2027.

Por la segunda fase de fase de Eliminatorias, La Roja cestera tiene un desafío de marca mayor al medirse a la máxima potencia de este deporte.

Los nacionales cuentan con jugadores como Sebastián Herrera y Sebastián “Chapa” Suárez, quienes confían en dar el gran batacazo frente a un equipo que presenta algunas figuras que pasaron por la NBA.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Estados Unidos?

El partido de Chile ante Estados Unidos, válido por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este crucial duelo de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Estados Unidos por Clasificatorias al Mundial

El compromiso de los pupilos de Juan Manuel Córdoba contra los norteamericanos inicia a las 19:10 horas de Chile de este jueves 27 de agosto.

El escenario en esta ocasión es el Parque Estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.