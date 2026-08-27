En Europa también pasa: La escandalosa pelea que marcó el partido entre Lyon y Fenerbahce

Los festejos de Mattéo Guendouzi desataron un caos en el partido por la fase previa de la Champions League. El volante se burló de los hinchas franceses con diversos gestos.

Un verdadero escándalo se produjo este miércoles en la Champions League tras el partido entre el Olympique de Lyon y el Fenerbahce, con jugadores y cuerpo técnico protagonizando una batalla campal.

El caos se produjo luego de la victoria 2-1 de los turcos en territorio francés, lo que les permitió clasificar a la fase de liga de la máxima competición europea.

Al terminar el compromiso, el futbolista Mattéo Guendouzi festejó el triunfo de su equipo realizando gestos a la tribuna.





Jugadores del Lyon encaran a Guendouzi y desatan caos

La actitud del galo, que se burló los hinchas recordando su paso por el Marsella, generaron la furia del plantel local que fue directamente a encararlo.

Esto dio paso a empujones y agresiones en plena cancha, entregando lamentables imágenes que dieron la vuelta al mundo.

El altercado escaló solamente segundos después debido a que el volante aparentemente haciendo señas obscenas hacia los hinchas, derivando en la respuesta de un integrante del cuerpo técnico del Lyon.

Se trata de Antonio Ferreira, preparador de arqueros del cuadro francés que intentó darle una patada y desató un lío de proporciones en la entrada a los vestuarios.

El caso podría traer graves consecuencias para los involucrados, donde no se descartan sanciones hacia los propios clubes por los incidentes.

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🎥 Lyon-Fenerbahçe maçı sonrasında TV’ye yansımayan koridordaki kavganın görüntüleri! pic.twitter.com/3H44ZTUOgU — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 26, 2026