“En general…”: Los comentarios que generó el debut de Vozinha entre los hinchas de Colo Colo

El estreno del caboverdiano fue seguido con atención por los fanáticos albos, quienes se manifestaron por el desempeño de su refuerzo estrella.

Vozinha tuvo su esperado debut en Colo Colo este martes, sumando minutos en la sólida victoria 3-0 del Cacique sobre Unión Española por Copa Chile.

A casi un mes de su arribo, el caboverdiano fue titular en el triunfo que le permitió a Los Albos afianzarse en el primer lugar del Grupo E.

La actuación del refuerzo del Cacique fue bastante tranquila, aunque cometió un error en la salida en el segundo tiempo que pudo costarle caro y que no fue aprovechado por Los Hispanos.





Hinchas de Colo Colo reaccionan a debut de Vozinha

El estreno del arquero fue seguido con muchísima atención por los hinchas del Popular, quienes repletaron de comentarios las redes sociales.

Varios fanáticos especularon con que el futbolista de 40 años estaba algo “ansioso” por ser su primer encuentro, pero que pudo resolver de buena manera.

“Tiene buen juego con los pies”, “en general bien” y “dejó un par de dudas”, fueron solamente algunos de los comentarios de los aficionados.

El desafío para Vozinha será intentar pelear por la titularidad con Gabriel Maureira, el que por ahora es el elegido por el entrenador Fernando Ortiz en los partidos más relevantes de Colo Colo.

Mira los comentarios acá

Vozinha toca la pelota

Todos en el estadio: pic.twitter.com/bde5Reernh — Constanza Heresmann (@Constanzamvh_) August 27, 2026

Se le soltó el balón y mi corazón casi se parte en dos 💔 Vamos Vozinha a afirmase este es tu arco, tus reglas, tu juego y tu aura 🖤🤍#ColoColo pic.twitter.com/FmXSGyp9K6 — JJ Pitufa Rendirse Jamás ❤ (@JJPitufa) August 27, 2026

Todo el estadio cada vez que Vozinha toca el balón #VamosColoColo pic.twitter.com/SSEhF51Ea2 — Marcos (@mdgll__) August 27, 2026

Vozinha apenas ve que union cruza la mitad de cancha: #VamosColoColo pic.twitter.com/D24gKAWRGh — VOZINHO (@drigoo__) August 27, 2026

Mi opinión de Vozinha es que ayer estaba ansioso por querer mostrarse, quería jugar y hacer lo que sabe (aunque le haya pasado de cuenta a veces), tiene buen juego con los pies Buena del Tano por probarlo ayer para empezar a agarrar confianza porque no jugaba hace 2 meses — Doblete del Tano Ortiz (@nanittt0) August 27, 2026

Vozinha bien con los pies…un poco nervioso nomas… — Jose Báez (@PepeBaez73) August 27, 2026

Vozinha en general bien, con errores propios dps de una puesta a punto de pretemporada dps de sus vacaciones; linda competencia con maureira — Moises Galindo (@elasertivo) August 27, 2026

Lo que me gustó de Vozinha es que sabe salir dentro de todo. Se desentendió en una con Román pero es cuestión de acostumbrarse. Buen juego de pies y comunicación, siendo ésto último lo mas importante — #HirochoBet (@HirochoAlbo_) August 27, 2026

Bien Vozinha, un error feo, pero no paso a mayores, espero que lo de Romero no sea nada grave! — Miguel Angel Ruiz (@Mars_777) August 27, 2026

Para ser primer partido después de casi 2 meses sin jugar, con lluvia y equipo juvenil #Vozinha pasó la prueba, a seguir mejorando!!! — Mario Erne 🌳🌳🌳 (@Manesto) August 27, 2026

Bien para su primer partido Vozinha, me tenia nerviosa igual xd — 🍿 (@salsaypasta) August 27, 2026

Te quiero mucho Vozinha aunque casi me da un infarto con la salida que te pegaste después de ese tapadón al final — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) August 27, 2026