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“En general…”: Los comentarios que generó el debut de Vozinha entre los hinchas de Colo Colo

El estreno del caboverdiano fue seguido con atención por los fanáticos albos, quienes se manifestaron por el desempeño de su refuerzo estrella.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Vozinha tuvo su esperado debut en Colo Colo este martes, sumando minutos en la sólida victoria 3-0 del Cacique sobre Unión Española por Copa Chile.

A casi un mes de su arribo, el caboverdiano fue titular en el triunfo que le permitió a Los Albos afianzarse en el primer lugar del Grupo E.

La actuación del refuerzo del Cacique fue bastante tranquila, aunque cometió un error en la salida en el segundo tiempo que pudo costarle caro y que no fue aprovechado por Los Hispanos.

Hinchas de Colo Colo reaccionan a debut de Vozinha

El estreno del arquero fue seguido con muchísima atención por los hinchas del Popular, quienes repletaron de comentarios las redes sociales.

Varios fanáticos especularon con que el futbolista de 40 años estaba algo “ansioso” por ser su primer encuentro, pero que pudo resolver de buena manera.

“Tiene buen juego con los pies”, “en general bien” y “dejó un par de dudas”, fueron solamente algunos de los comentarios de los aficionados.

El desafío para Vozinha será intentar pelear por la titularidad con Gabriel Maureira, el que por ahora es el elegido por el entrenador Fernando Ortiz en los partidos más relevantes de Colo Colo.

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