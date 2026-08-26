Con Vozinha en cancha y repleto de suplentes: Colo Colo apabulla a Unión Española y ya tiene rival en Copa Chile

El Popular tuvo un duelo tranquilo marcado por el debut del portero caboverdiano. Tras cosechar este resultado, conoció el nombre del cuadro que enfrentará en la próxima ronda.

Colo Colo consiguió una aplastante victoria frente a Unión Española en el Estadio Nacional, en el marco de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

Más allá del abultado marcador, el duelo estuvo marcado principalmente por el debut de Vozinha. El caboverdiano se estrenó bajo los tres con la camiseta del Cacique y acaparó la atención de los 20 mil hinchas que asistieron al encuentro en Ñuñoa.

Y, aunque no se vio mayormente exigido, el arquero se mostró dubitativo en algunas jugadas puntuales. De todas formas, eso no fue impedimento para que el Popular se impusiera por 3-0 y extendiera su racha positiva tras lo mostrado en el Superclásico.





Colo Colo suma otra victoria y ya tiene rival para los octavos de Copa Chile

Fernando Ortiz saltó a la cancha con una oncena integrada prácticamente por suplentes, aunque muchos de ellos con rodaje importante como Tomás Alarcón y Maximiliano Romero.

Fue precisamente el ‘Tigre’ quien abrió la cuenta a los 22 minutos tras capitalizar un pase del retornado Marcos Bolados, hoy reintegrándose al plantel tras una larga lesión.

Antes del cierre de la primera mitad, el propio Bolados estiró la diferencia tras una habilitación de Matías Fernández Cordero.

Para ese momento, el encuentro ya estaba definido y Unión, que se había presentado sin chances de avanzar a la siguiente ronda, encajó un nuevo gol, obra del joven delantero albo Felipe Raipán.

Así, Colo Colo se quedó con el primer lugar del grupo. Por lo tanto, le corresponderá enfrentar a Audax Italiano, en fecha y horario por definir por la ANFP.