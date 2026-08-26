Previo a su debut en Colo Colo: El especial regalo que recibió Vozinha de un hincha

Ale Moreno, destacado pintor nacional, sorprendió al arquero caboverdiano con un emotivo homenaje que se hizo viral en las redes sociales.

Vozinha vivió un momento muy especial en Colo Colo, luego de recibir un regalo de un hincha antes de su debut en el Cacique.

El refuerzo estrella de Los Albos fue sorprendido por Ale Moreno (@ale.moreno.art), pintor chileno que le obsequió un cuadro en el que aparece junto a su madre.

La entrega fue grabada y compartida en redes sociales por el propio artista, donde le explicó que todo se hizo a mano.





La progenitora dio que hablar en el reciente Mundial 2026 al ver en cancha las grandes actuaciones de su hijo, quien brilló junto a la Selección de Cabo Verde.

Tras recibir el regalo, el guardameta de 40 años no ocultó su alegría y le dio un abrazo a Moreno, sacándose una foto junto al retrato.

La instancia se dio previo al debut del portero por el Popular, sumando minutos por primera vez como jugador del club en el duelo ante Unión Española por Copa Chile.

Mira el regalo a Vozinha acá