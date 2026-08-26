Coquimbo Unido vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Coquimbo Unido recibe a Universidad Católica en un atractivo partido pendiente por la Liga de Primera, jornada que es crucial para ambos.

Coquimbo Unido y Universidad Católica se ponen al día por la Liga de Primera, chocando este miércoles en un partido clave para ambos.

Luego de su ajustada eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, Los Piratas pretenden dejar atrás la irregularidad y escalar en la tabla de posiciones.

Por la otra vereda está el golpeado conjunto Cruzado, quienes vivieron un verdadero remezón con el despido de su ahora ex gerente deportivo, José María Buljubasich.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo vs U. Católica?

El partido de Coquimbo Unido ante Universidad Católica, válido por la fecha 19° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por TNT Sports Premium.

De manera online, la plataforma de streaming HBO emitirá este tremendo compromiso. Para poder verlo, tienes que entrar con tu respectivo usuario y contraseña.

Hora del partido entre Coquimbo y U. Católica por la Liga de Primera

El encuentro del Aurinegro contra La Franja comienza a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 26 de agosto.

El estadio para este duelo es el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es Cristián Garay.