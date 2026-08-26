No suenan las campanas: La aclaración de Disley Ramos ante romántica publicación con Claudio Valdivia

Tras el sorpresivo posteo en el que aparecen junto a un anillo, la influencer explicó que realizó un importante compromiso personal.

Disley Ramos salió al paso de las especulaciones y aclaró la romántica publicación con Claudio Valdivia, su actual pareja con la que disfrutó de un viaje a Punta Cana.

La pareja sorprendió al subir a Instagram tres fotos con el mensaje: “Sí, acepto”, posando junto a un anillo que parecía ser compromiso y generando una ola de comentarios.

Ante esto, la influencer explicó todo se dio en el contexto de una campaña en la que busca promover el cuidado de la tiroides.





Disley Ramos aclaró romántico posteo con Claudio Valdivia

En diálogo con Contigo en la Mañana, la ex participante de Fiebre de Baile comentó: “Efectivamente, ustedes vieron en redes sociales este compromiso, esta fotito, donde yo subí con este tan bonito anillo, tan comentado y la verdad es que sí, me comprometí”.

Ramos remarcó que “me comprometí con mi salud, que es lo más importante, que es lo más importante. Comprometerse con la salud y comprometerse con su bienestar”.

Junto con agradecer los numerosos mensajes recibidos tras el posteo, la creadora de contenido no descartó un futuro compromiso con el ex futbolista.

“Probablemente se viene pronto. Te lo juro que pasó y empezamos a decir: ¿Sabes qué? igual parece que queremos en serio”, afirmó.