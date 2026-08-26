Se cancela todo: Disley reveló la verdad tras romántica propuesta de Claudio Valdivia

La influencer estuvo en Contigo en la Mañana hablando sobre el compromiso con su pareja en medio de sus vacaciones y contó qué hay detrás de la propuesta.

El fin de semana pasado Disley Ramos y Claudio Valdivia sorprendieron con un anuncio juntos en redes sociales, en daban pistas de un posible compromiso matrimonial.

La pareja aprovechó sus vacaciones en Punta Cana para posar de forma romántica desde la playa mientras contemplaban el atardecer junto al mensaje “sí, acepto”.

La publicación se llenó de comentarios y mensajes de felicitaciones por la nueva etapa en sus vidas, pero hasta ahora ninguno de los dos se refirió al tema.

Disley reveló la verdad detrás de propuesta

Sin embargo, Disley Ramos rompió el silencio este miércoles en Contigo en la Mañana donde reveló la verdad detrás de la supuesta propuesta matrimonial.

Al igual que en años anteriores, la publicación se trata de una campaña para promover los cuidados de la tiroides.

“Bueno, efectivamente, ustedes vieron en redes sociales este compromiso, esta fotito, donde yo subí con este tan bonito anillo, tan comentado y la verdad es que sí, me comprometí“, declaró.

“Pero me comprometí con mi salud, que es lo más importante, que es lo más importante. Comprometerse con la salud y comprometerse con su bienestar“, agregó la finalista de Fiebre de Baile.

De todas maneras, aunque aclaró que se trataba de una campaña, dejó abierta la posibilidad de un compromiso real en el futuro junto a Claudio Valdivia.

“Igual quiero decir que recibí harto mensaje, muy bonito. Y probablemente se viene pronto. Te lo juro que pasó y empezamos a decir: ¿Sabes qué? igual parece que queremos en serio“, adelantó.