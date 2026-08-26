“No vengo a justificarme”: El mea culpa de Coté López tras enfrentamiento con Gala Caldirola en Primer Plano

La empresaria conversará en exclusiva con el estelar de Chilevisión desde Punta Cana y prometió total transparencia con su versión tras la infidelidad con su exmarido.

Coté López romperá el silencio este viernes en Primer Plano tras el escándalo que se desató luego del quiebre entre Gala Caldirola y Luis Jiménez por una infidelidad del exfutbolista.

La empresaria conversará en exclusiva con Fran García-Huidobro desde Punta Cana , República Dominicana, hasta donde viajó el fin de semana pasado luego de su pelea en vivo con la española.

“Yo voy a jurar por mis hijos que voy a hablar por la verdad absoluta”, dijo en el adelanto de la entrevista.





Responderá a sus dichos contra Gala Caldirola

Cabe recordar que el pasado viernes en medio de la entrevista de Gala Caldirola en Primer Plano, Coté López llamó en vivo al programa y lanzó una serie de acusaciones contra la modelo.

La empresaria acusó una infidelidad previa de la joven con su exmarido y también la criticó por su pasado amoroso, desatando una discusión de proporciones en el estudio.

Desde el Caribe, López hizo un mea culpa frente a Fran García-Huidobro por sus palabras contra Caldirola y se mostró afectada y arrepentida.

“Primero, pedirle disculpas a ella porque no se lo merecía” y “no vengo acá a justificarme”, reconoció.

La entrevista de Fran García-Huidobro a Coté López la podrás ver en exclusiva en Primer Plano, este viernes a partir de las 22:30 horas.

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