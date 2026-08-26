Más de 550 mil pensionados con dineros sin cobrar en AFC: Así puedes retirar tu saldo en simples pasos

Este grupo registra en promedio un saldo acumulado cercano a los $300.000. “Los afiliados al Seguro de Cesantía pueden retirar todo su saldo acumulado a la fecha”, explicaron desde la Administradora.

Un dato no muy conocido es que los afiliados al Seguro de Cesantía que estén pensionados pueden retirar todo su saldo acumulado a la fecha , independiente de si se encuentran o no trabajando.

Así lo recordó la Administradora de Fondos de Cesantía, la cual aseguró que más de 550 mil pensionados mantienen recursos en la entidad, con un saldo acumulado promedio cercano a los $300 mil.

Así puedes retirar tu saldo en la AFC

La solicitud se puede realizar en simples pasos desde el celular, por lo que los afiliados que ya se encuentren pensionados pueden revisar su saldo en el sitio web de la entidad, ingresando con su ClaveÚnica o clave de AFC.

Para completar el trámite en la plataforma online de la administradora, se deben seguir estas instrucciones:

Acceder al portal web de pensionados e ingresar con la ClaveÚnica o clave AFC.

Presionar la opción “Retirar saldo pensionado” para conocer el monto disponible.

para conocer el monto disponible. Completar la información bancaria para la transferencia electrónica, la cual debe realizarse a una cuenta individual que esté a nombre del beneficiario.

para la transferencia electrónica, la cual debe realizarse a una cuenta individual que esté a nombre del beneficiario. Validar la identidad mediante cédula de identidad vigente y un sistema de reconocimiento facial .

y un . Esperar la confirmación y la fecha de pago que llegará vía correo electrónico.

Si la pensión es pagada por el IPS, Capredena o Dipreca, el sistema solicitará adjuntar de forma obligatoria la liquidación de pago y el certificado de resolución de pensión.





Así es el trámite presencial

Para realizar la solicitud de forma presencial, se recomienda a los pensionados reservar hora de atención en el sitio agendas.totalpack.cl/afc para acudir a una de las 53 sucursales a nivel nacional.

Adicionalmente, la organización programó una transmisión en vivo este miércoles 26 de agosto a las 17:00 horas.

El evento digital, que se emitirá a través del canal de YouTube y la cuenta de Instagram de AFC Chile, tiene por objeto explicar el procedimiento paso a paso y responder de forma directa las consultas de los afiliados conectados.