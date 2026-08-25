Canal estatal de TV iraní emite video con amenaza de muerte contra hijo de Donald Trump y ofrece millonaria recompensa
El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto de la reciente amenaza de muerte emitida en un canal de televisión estatal de Irán contra Barron, hijo menor del presidente del país norteamericano, Donald Trump. El video entrega información pública sobre cómo dar con el paradero del joven de 20 años y hace mención a una millonaria recompensa de $10 millones de dólares. Se trata del segundo caso de este tipo emitido por una cadena de TV del régimen, luego de que hace meses se diera a conocer un registro similar pero contra la primera dama Melania Trump.