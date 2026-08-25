El dolor de María José Prieto por la muerte de su hermana: Compartió sentido homenaje en redes

Paz Ramírez, hermana de la actriz, falleció la tarde del domingo tras ser atropellada en Providencia por un conductor que se dio a la fuga.

Profundo impacto ha generado la muerte de Paz Ramírez, destacada productora audiovisual y hermana menor de las actrices María José y Ángela Prieto.

La profesional de 39 años falleció la tarde del domingo tras ser atropellada en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia, por un conductor que se dio a la fuga y continúa siendo buscado por Carabineros.

En medio del dolor por la repentina partida de la cineasta, María José Prieto utilizó sus redes sociales para reaccionar públicamente por primera vez.

La actriz compartió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje publicado por la productora audiovisual LALALA , donde destacaron las cualidades humanas y profesionales de Paz.





El emotivo mensaje compartido por María José Prieto

“Paz hermosa, de sonrisa brillante, de una hermosura única, de un talento insuperable”, comienza el texto difundido por la compañía.

En la publicación también recordaron que la realizadora estaba entusiasmada por integrarse al equipo de trabajo: “Hoy debía anunciar que eres parte de LALALA. Estabas tan emocionada por al fin tener una casa productora donde crear”.

El mensaje continúa con una sentida despedida: “Siempre serás una LALALA más. Te extrañaremos tanto, nos duele mucho tu partida ”.

Asimismo, resaltaron el legado que deja en la industria audiovisual, señalando que la honrarán por “su hermoso trabajo”.

Finalmente, la publicación compartida por María José Prieto expresa un deseo de reencuentro y una despedida cargada de cariño.

“Vuela más alto que este cielo, vuela y conoce todo lo que imaginaste. Ven a vernos en sueños y sigue rodando bellas historias en otro plano. Eres única y te amamos”, concluye el mensaje.

Además de compartir el posteo, la actriz dejó un emoji de corazón roto en los comentarios, dando cuenta del complejo momento familiar. “Te abrazo fuerte”, reaccionó la productora.