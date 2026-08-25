25/ 08/ 2026 07:44

Investigan brutal asesinato de hombre en Recoleta: Recibió más de 50 puñaladas

Un hombre de 38 años fue asesinado durante la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta, luego de ser atacado con más de 50 puñaladas por un grupo de sujetos en la intersección de avenida Dorsal con pasaje O’Higgins. De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el crimen ocurrió cerca de las 04:55 horas y estaría relacionado con una riña. Testigos reportaron disparos al aire efectuados por los agresores tras el ataque. La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.