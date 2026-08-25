Un sujeto intentó llevarse a la fuerza a una niña que estaba en el parque con su mamá y de inmediato se dio aviso a personal municipal que dio con su paradero y lo puso a disposición de Carabineros.

Un sujeto fue detenido la tarde del lunes tras un intento de secuestro a una niña de 5 años en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió a eso de las 19 horas en un parque ubicado en la avenida La Florida con Departamental donde se encontraba una madre y sus dos hijos de cinco y un año.

En ese momento, un hombre se acercó a ellos e intentó llevarse por la fuerza a la niña , mientras la madre gritaba pidiendo ayuda a su alrededor.





Inmediatamente se dio aviso a la seguridad municipal de la comuna de la Florida, quienes concurrieron al lugar y tras entregar las características lograron la identificación del sospechoso.

Ante la presencia de personal de seguridad, el hombre intentó escapar, pero finalmente fue detenido y trasladado hasta la 61° comisaría de Carabineros.

“En circunstancia de que nuestros dispositivos móviles municipales se encontraban realizando un patrullaje focalizado por el lineal de avenida La Florida, son alertados por vecinos quienes manifiestan que al interior del parque Eduardo Frey habría una persona de sexo masculino agrediendo a una mujer“, detallaron desde seguridad ciudadana de La Florida.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto tiene entre 30 a 40 años y al momento de su detención no se le encontraron armaa blancas ni tampoco con armas de fuego.

El detenido pasará a control de detención durante esta jornada.