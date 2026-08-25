Eduardo Sáez anticipa máximas cálidas y lluvia para esta semana en Santiago

Esta semana se esperan precipitaciones durante todos los días, pero el meteorólogo de Chilevisión advirtió importantes cambios en las temperaturas máximas.

La lluvia regresa a Santigo este martes y se mantendrá presente en la región Metropolitana a lo largo del resto de la semana.

Según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, las precipitaciones de estos días estarán acompañadas de un aumento de temperaturas, producidas por el viento raco.

Se trata de un fenómeno que trae viento cálido , el que que genera un aumento de temperaturas, lo que se traduce en máxima como la de este martes donde se alcanzaron los 18°.





“Piensen que en verano nosotros nos levantamos con suerte lo más cálido, son 16 grados. Hoy día nos levantamos y yo me levanté con 21°”, comentó.

Lluvia en Santiago el resto de la semana

El meteorólogo anunció que las lluvias se mantendrán hasta el día sábado y el domingo podría ingresar un nuevo pulso con más caída de agua.

En cuanto al desglose por día, para el día miércoles se esperan chubascos, “pero como cambia este pulso de aire tibio, vamos a empezar a enfriar. Las mínimas se van a tender a mantener, pero las máximas empiezan a bajar” y estarían cercanas a los 13 °.

El día jueves también “tenemos chubascos, siendo lo más intenso, especialmente entre el miércoles de la noche, madrugada del jueves” y se espera una máxima de 12° con temperaturas a la baja.

Para el viernes continuarán las precipitaciones, aunque según Sáez serán “sumamente débiles” y la “temperatura tiende a mantener”.

Mientras que el sábado se proyecta una “transición de gotas en la mañana a parciales en la tarde, y subiría un poco la temperatura”.