Adolescente de 14 años confesó el crimen de su madre: Conmoción por parricidio en San Joaquín

Según la información preliminar, la menor habría golpeado en reiteradas ocasiones a su madre en la cabeza con un elemento contundente luego de una discusión en el departamento familiar.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un parricidio de una mujer de 48 años a manos de su hija de 14, al interior de su departamento en la comuna de San Joaquín.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió el pasado domingo 23 de agosto, cerca de las 12:15 horas en el domicilio que ambas compartían y la adolescente confesó el crimen.

De acuerdo a la declaración de la menor de edad, quien se encuentra detenida por el delito de parricidio, en ese lugar habría iniciado una discusión que terminó en el homicidio de la mujer.





La menor indicó que en medio de la pelea tomó un martillo que se encontraba junto al sillón y, con ese elemento, golpeó en reiteradas ocasiones a su madre en la cabeza.

Tras el ataque, la joven se cambió la ropa que tenía manchas de sangre y abandonó el domicilio cerca de las 14:15 horas.

Más tarde, cerca de las 23:00 horas del mismo domingo, regresó al departamento y encontró a su madre aún tendida en el mismo lugar, aparentemente sin signos vitales.

Ante esta situación, procedió a cubrirla con una sábana y permaneció en la vivienda durante toda la noche, hasta el lunes cuando denunció los hechos a Carabineros.

Investigan parricidio

Fiscalía comentó que el crimen se está investigando por el delito de parricidio y se están recogiendo testimonios que apuntan a un posibles pelean previas entre la menor y su madre.

“La primera diligencia la está realizando la brigada de homicidio junto a Lacrim y en este momento nos encontramos en el sitio del suceso realizando las primeras diligencias”, informaron.

Sobre la dinámica de los hechos, desde la PDI indicaron que “tenemos es una persona de sexo femenino, de 48 años de edad, que es víctima del delito de parricidio, que se encuentra en un departamento, en el piso 13, en el cual presenta diversas heridas contusa, con elemento contundente, y cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”.

La menor de edad permanece imputada y fue detenida por personal de la Brigada de Homicidios Sur para ser puesta disposición del tribunal durante este martes, tras la orden del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.