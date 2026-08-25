Revelan última acción de Paz Ramírez antes del fatal atropello: Habría vuelto por su perrito

Tomás Cisternas, testigo del accidente, entregó detalles del fatal hecho ocurrido el pasado domingo en Providencia. “El conductor frenó con fuerza, golpeó a Paz y el auto salió arrancando”, afirmó.

Nuevos antecedentes se han conocido sobre el fatal atropello que terminó con la vida de Paz Ramírez, productora audiovisual y hermana de la actriz María José Prieto, ocurrido la tarde del domingo en Providencia.

Mientras continúan las diligencias para dar con el conductor que escapó del lugar, un testigo que presenció el accidente entregó un estremecedor relato sobre los minutos posteriores al impacto.

Se trata de Tomás Cisternas, dibujante que caminaba junto a su esposa por el sector cuando ocurrió la tragedia. En conversación con LUN, recordó que ambos transitaban por la zona rumbo al Costanera Center cuando vieron a Ramírez.

“Vivimos en Eliodoro Yáñez e íbamos caminando hacia arriba, porque queríamos ir a comprar algo al Costanera Center. De la calle Huelén salió ella junto a un acompañante y un perrito café”, relató.

El relato del fatal atropello de Paz Ramírez

Según su testimonio, segundos después observaron un vehículo que llamó su atención por la velocidad a la que circulaba.

“Íbamos mirando los autos por si aparecía uno que nos queremos comprar, un Subaru XV. Justo pasó ese auto y lo quedamos mirando. Iba muy rápido. Y le pegó a la niña. Debemos haber estado a 20 ó 30 metros. Frenó con fuerza, golpeó a Paz y el auto salió arrancando ”, recordó.

Tras el impacto, Cisternas corrió a prestarle ayuda a la víctima y conoció una posible explicación de lo ocurrido. “El animal (su perrito) se había escapado y ella habría regresado a buscarlo. En ese momento recibió el impacto”, señaló sobre el perro que acompañaba a la productora.

El testigo también detalló cómo intentó asistirla mientras llegaban los equipos de emergencia. “Mientras llamaba al 1414 para pedir ayuda y con ayuda de otros transeúntes, seguimos lo que nos decían desde el teléfono. Yo les iba dando todas las especificaciones, todo lo que veía y lo que me preguntaban”, explicó.





Uno de los momentos que más lo marcó fue el estado en que encontró a Paz Ramírez tras el atropello.

“Ella no gritaba ni parecía estar agitada. Estaba como en estado de shock. Miraba nomás. Se veía tranquila, no se veía con dolor. Los ojos se veían como una tranquilidad, como cuando estás despertando”, describió.

Finalmente, el dibujante reveló el gesto que tuvo mientras esperaba la llegada de los equipos médicos. “Soy cristiano, así que ¿qué más podía hacer? No soy médico. ¿Qué podía hacer? Me acerqué ahí, la quedé mirando y oré al lado de ella ”, contó.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Ramírez fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde falleció cerca de las 20:45 horas debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, Carabineros continúa trabajando para identificar y detener al conductor que protagonizó el atropello y posteriormente huyó del lugar.