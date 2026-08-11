11/ 08/ 2026 07:49

Más de 10 detenidos: Desbaratan cúpula de la banda del “Cojo César” tras operativo en La Legua

Personal de Carabineros llevó a cabo un importante operativo en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, que permitió la desarticulación de la banda ligada al delincuente “Cojo César”, quien hoy está en prisión. De acuerdo a los antecedentes preliminares, fueron detenidos cerca de una decena de personas, incluidos dos hermanos del antisocial, en medio de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal. La operación también incluyó allanamientos en Peñaflor, La Pintana y San Miguel.