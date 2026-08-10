“Por favor, virgencita…”: David Bisbal grabó minutos de terror en pleno terremoto 7.4 en Colombia

Al momento del movimiento telúrico, el cantante español se encontraba con su familia en Bogotá y compartió con sus seguidores el impactante instante.

El cantante español David Bisbal fue uno de los miles de testigos del fuerte terremoto 7.4 que afectó a Colombia este lunes, registrando en video los instantes de tensión que vivió mientras se encontraba en Bogotá.

El artista, que llegó recientemente al país por compromisos laborales y había compartido actividades junto a su familia, publicó una serie de historias de Instagram mostrando cómo reaccionó al movimiento telúrico desde su hotel.

En las imágenes se observa cómo las lámparas del recinto se balancean con fuerza mientras suena la alarma sísmica de la ciudad. Sin cortar la grabación, Bisbal expresó su preocupación por la situación.

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para” , se le escucha decir con evidente nerviosismo mientras registraba el momento.





David Bisbal tranquilizó a sus seguidores tras terremoto

Minutos después del movimiento, el intérprete de Bulería volvió a utilizar sus redes sociales para informar que se encontraba en buen estado.

“Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien”, comentó el cantante, buscando tranquilizar a sus seguidores tras la viralización de los registros.

Además, Bisbal compartió una imagen con números de emergencia de Colombia.

Pese al susto, el cantante retomó posteriormente sus publicaciones habituales relacionadas con su participación en Operación Triunfo Estados Unidos 2026, programa en el que se desempeña como jurado y que lo mantiene temporalmente en Colombia.

Revisa el video acá: