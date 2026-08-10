La publicación de los resultados es inminente para las familias que postularon al beneficio en la quinta y última convocatoria entre el 26 de mayo y el 5 de junio.

Quedan pocos días para conocer los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico, cuya última convocatoria se realizó entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026.

Este es un beneficio estatal que busca ayudar a las familias que cumplan con ciertos requisitos, entregándoles un descuento en sus cuentas de la luz.

Ya se conocerán los resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados de la quinta y última convocatoria se conocerán finalmente este miércoles 12 de agosto.

Una vez publicados, las personas podrán consultar si fueron seleccionadas en el sitio web del Subsidio Eléctrico.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento dependerá de la cantidad de integrantes por hogar.

Un integrante: $17.346

Dos a tres integrantes: $22.548

Cuatro o más integrantes: $31.224

¿Cuándo se verá el descuento en la cuenta de la luz?

Las personas que resulten beneficiarias recibirán el subsidio en seis cuotas, que comenzarán a aplicarse a partir de septiembre de 2026.

El descuento aparecerá directamente en la boleta, aunque el momento exacto dependerá de los procesos de facturación de cada empresa eléctrica.





¿Quiénes reciben el Subsidio Eléctrico?

Todas las personas mayores de 18 años que cumplen con al menos uno de los siguientes requisitos, recibirán el Subsidio Eléctrico si lo solicitaron:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, deben ser arrendatarios o propietarios del hogar, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

¿Cómo apelar al beneficio tras la publicación de los resultados?

Si los resultados fueron publicados y no obtuviste el beneficio, podrás ingresar un recurso de reposición si consideras que cumples con los requisitos para acceder a él.

Para eso, deberás entrar con tu ClaveÚnica al sitio web del Subsidio Eléctrico o en una oficina de la Seremi de Energía, donde revisarán tus antecedentes sociales y eléctricos.

Tendrás cinco días hábiles para realizar tu solicitud a partir del miércoles 12 de agosto.