Subsidio Eléctrico: Revisa quiénes recibirán el descuento de hasta $31 mil y cuándo se conocerán los resultados

Este beneficio busca ayudar a las familias mediante un descuento en sus cuentas de electricidad a partir de septiembre.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio estatal que permite a los hogares que cumplen con determinados requisitos acceder a un descuento en sus cuentas de electricidad.

La quinta y última convocatoria del beneficio se realizó entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer durante este mes.

¿Cuándo se conocerán los resultados del Subsidio Eléctrico?

Los resultados de la quinta convocatoria se conocerán el miércoles 12 de agosto.

Una vez publicados, las personas podrán consultar si fueron seleccionadas mediante la plataforma habilitada para ello.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento dependerá de la cantidad de integrantes por hogar.

Un integrante: $17.346.

Dos a tres integrantes: $22.548.

Cuatro o más integrantes: $31.224.





¿Quiénes reciben el beneficio?

Todas las personas mayores de 18 años que cumplen con al menos uno de los siguientes requisitos, recibirán el Subsidio Eléctrico si lo solicitaron:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, deben ser arrendatarios o propietarios del hogar, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

¿Cuándo se verá el descuento en la cuenta de la luz?

Las personas que resulten beneficiarias recibirán el subsidio en seis cuotas, que comenzarán a aplicarse a partir de septiembre de 2026.

El descuento aparecerá directamente en la boleta, aunque el momento exacto dependerá de los procesos de facturación de cada empresa eléctrica.