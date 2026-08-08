Gobierno busca crear registro de bandas criminales: Así funcionaría la nueva propuesta de seguridad
Dentro del paquete de propuestas en seguridad que el gobierno presentará al Congreso, se incluye una reforma constitucional para crear un registro de bandas criminales y terroristas. Esta es una modalidad que ya han probado países como Estados Unidos e Italia para activar mayores competencias en su persecución. “Pertenecer a una organización criminal va a ser por sí solo un delito con penas agravadas”, planteó el presidente José Antonio Kast en su última cadena nacional.