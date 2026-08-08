Quedó apercibido: Todo lo que se sabe del accidente de tránsito de José Antonio Neme en Las Condes

El animador quedó apercibido pero será citado por Fiscalía. El motociclista, en tanto, habría sufrido una lesión.

Continúan conociéndose antecedentes del accidente de tránsito que involucró al animador y periodista José Antonio Neme ocurrido la noche de este viernes en Las Condes.

De acuerdo a Fiscalía, el conductor de TV quedó apercibido tras participar en la colisión que dejó -de manera preliminar- a un motociclista con lesiones graves. Por todo lo anterior, será citado por el ente persecutor.

En esa misma línea, ya fueron solicitadas y concluyeron algunas de las primeras diligencias, que incluyeron registro y levantamiento de cámaras, declaración de testigos y test de alcoholemia.

Los detalles del accidente que involucró a José Antonio Neme y un motociclista

De acuerdo a información dada a conocer ayer, el siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Alonso de Córdoba y Los Militares, en la comuna de Las Condes.

Allí, Neme, quien iba al volante de un vehículo de marca Mazda por Alonso de Córdova hacia el sur, impactó con una motocicleta de delivery que circulaba en Los Militares con dirección al poniente.





El conductor de la motocicleta fue atendido y trasladado por personal del SAMU hasta una clínica del sector oriente de la capital. Los antecedentes preliminares apuntan a que habría sufrido una fractura en una de sus piernas, aunque aún no ha sido confirmado.

Por su parte, el animador habría terminado en estado de “shock” tras el accidente, teniendo que ser atendido por una Unidad Coronaria Móvil, en principio, sin lesiones.