Colisión entre furgón y bus que trasladaba a juveniles de Deportes Temuco deja dos víctimas fatales

El hecho ocurrió la mañana de este sábado en la ciudad de Temuco cuando impactaron un bus y furgón.

Una tragedia vial ocurrió en el sur del país, más precisamente en la región de La Araucanía, donde dos personas perdieron la vida tras la colisión de un furgón con un bus que trasladaba a los jugadores juveniles de Deportes Temuco que iban a jugar a Concepción.

Radio Bío Bío consignó que el accidente ocurrió en el acceso norte de Temuco, sin que aún se hayan reportado las causas del fatal siniestro.

Los dos fallecidos corresponderían a los ocupantes del furgón, una pareja de 49 y 47 años, que llevaba a su hijo de 13 años a una competencia de natación y donde el menor quedó en estado grave.





Deportes Temuco emitió comunicado

A través de sus redes sociales, Deportes Temuco confirmó que todos los integrantes de su delegación se encuentran en buen estado.

“Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas”, se indicó.

Foto: Radio Bío Bío