Asesinato en La Pintana: Hombre fue acuchillado a bordo de bus Red

El chofer del bus trasladó a la víctima hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se constató su deceso. PDI trabaja en esclarecer la dinámica del hecho y dar con los responsables.

Un hombre murió tras ser apuñalado al interior de un bus Red la madrugada de este sábado en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

La víctima fatal, quien se encontraba a bordo de la máquina, fue herido mortalmente con un arma cortopunzante.

Según el inspector Pablo Abarca de la Brigada de Homicidios Sur, la víctima fue “abordada por dos sujetos, uno de ellos premunido con un cuchillo, (quien) tras una discusión, lo hiere en sus extremidades inferiores”.





Tras eso, los perpetradores se dieron a la fuga en dirección desconocida.

La víctima, en tanto, fue trasladada por el chofer del bus hasta dependencias del Hospital Padre Hurtado, donde fue auxiliado por personal médico. Pese a las acciones, allí se constató su deceso minutos después.

“En virtud de estos hechos, el equipo investigativo de esta unidad especializada se encuentra realizando labores para establecer la dinámica de los hechos e individualizar a los imputados del ilícito“, detalló el efectivo.