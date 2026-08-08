08/ 08/ 2026 12:04

“Su equipamiento era para un día”: Sigue búsqueda de excursionista extraviado en Cerro Punta de Damas

Jonnatan Hio Hio, joven barbero de 32 años, lleva cinco días desaparecido en el Cerro Punta de Damas, donde el joven afirmó a cercanos que había sufrido una lesión en el pie. Su hermana afirmó que las condiciones climáticas han complicado las labores de rescate y solicitó ayuda: “Él tenía equipamiento para un día y ya había hecho este recorrido en otras oportunidades… Necesito apoyo de personas expertas para que le den las coordinadas y busquen a mi hermano”.