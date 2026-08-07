“Cafiche”, “infiel” y “mantenido”: Marité Matus reiteró postura sobre Camilo Huerta y lanzó duro mensaje

La influencer aclaró las disculpas que ofreció en tribunales y mantuvo algunos de sus dichos sobre su exmarido. Además, arremetió contra la periodista Cecilia Gutiérrez por su cobertura “apresurada” sobre el acuerdo judicial.

Marité Matus volvió a referirse públicamente al conflicto judicial con su exesposo, Camilo Huerta, luego de que ambos alcanzaran un acuerdo en la querella por injurias y calumnias presentada por el exchico reality.

A través de sus historias de Instagram, la influencer aclaró el alcance de las disculpas que ofreció durante la audiencia y aseguró que mantiene su postura respecto de gran parte de las declaraciones que realizó sobre su expareja.

“Nunca mentí. Los audios de la audiencia hablan por sí solos y reflejan exactamente lo que siempre he dicho”, escribió Matus.

En ese sentido, precisó que su retractación estuvo relacionada únicamente con una afirmación sobre un antiguo caso de drogas vinculado a Huerta.

“ Jamás pedí disculpas por haber dicho que fue infiel, que era un cafiche, que era un flojo o que yo lo mantenía. Mi retractación fue únicamente respecto de una afirmación específica relacionada con un antiguo caso de drogas”, señaló.





Marité Matus arremetió contra Cecilia Gutiérrez

La empresaria arremetió contra la periodista Cecilia Gutiérrez, quien informó sobre el acuerdo judicial en su cuenta de Instagram.

“Todavía estoy esperando que Cecilia Gutiérrez se retracte de sus dichos” , afirmó. A su juicio, la cobertura fue “apresurada” y generó titulares que daban a entender que había pedido disculpas por todas sus acusaciones.

“Espero una rectificación o unas disculpas públicas con la misma difusión y rapidez con la que se difundió esa información”, agregó.

Pese al acuerdo alcanzado en la causa por injurias y calumnias, la demanda de divorcio culposo presentada por Marité Matus contra Camilo Huerta continúa su tramitación en tribunales.