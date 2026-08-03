Debe pedirle disculpas: Marité Matus y Camilo Huerta llegan a acuerdo tras demanda por injurias y calumnias

La determinación del tribunal se produce tras las declaraciones de Matus en sus últimas entrevistas, donde mencionó problemas relacionados con el dinero y supuestas relaciones extramaritales.

Este lunes, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló en sus redes sociales que Marité Matus y Camilo Huerta llegaron a un acuerdo tras la demanda de este último por injurias y calumnias.

Al respecto, la demanda por divorcio culposo que Marité interpuso contra Camilo sigue su curso en tribunales.

¿Qué pasó con Marité Matus y Camilo Huerta?

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia detalló: “Hoy día tuvieron una audiencia donde el caso efectivamente ya se cerró porque llegaron a un acuerdo”.

En esa misma línea, expuso que “el acuerdo es que Marité Matus tuvo que ofrecer disculpas a Camilo Huerta; no sé si esas disculpas van a tener que ser públicas, pero por lo menos ya se hicieron en el tribunal”.





Camilo aceptó dichas disculpas, las cuales tenían relación con los dichos de Marité en sus últimas entrevistas, donde mencionó problemas relacionados con el dinero y relaciones extramaritales.

Al estar de acuerdo las dos partes, el tribunal dio por cerrado el caso.

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