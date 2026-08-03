“No nací en cuna de oro”: El “Chino” arremete contra Pangal Andrade tras mostrar el refugio del Cajón del Maipo

En el lugar se encontraron con basura, una botella de alcohol a medio consumir, restos de comida y ollas con alimentos sin servir.

Manuel “El Chino” Orellana arremetió este lunes contra Pangal Andrade, luego de que este último mostrara el estado en el que quedó el refugio en el Cajón del Maipo.

Pangal incluso mostró el vehículo de Orellana, el cual se dio vuelta en la nieve con cervezas en el interior.

¿Qué pasó entre Pangal Andrade y Manuel Orellana?

“Está todo desordenado”, comenzó diciendo Pangal al entrar al refugio, donde había un notorio desorden.

Platos sin lavar, una lata de jurel abierta, una botella de vino a medio consumir, cáscaras de verduras, ollas de comida sin servir, era parte de lo que se encontraba en el lugar.

“Bueno, quiero contarles que aquí está el auto del Chino, se ven unas cervezas, c… tiene unas chelitas adentro el Chino. Se le dio vuelta el auto acá”, retrató Andrade.





Los registros causaron la indignación de Orellana, quien se grabó preparando un cuantioso asado en su cuenta de Instagram y comentó: “Disfrutando la vida, no más, po'”.

“Jajajá para que vean que yo no soy na’ cochino. Pangal, andas pato ficha, yo no nací en una cuna de oro, nací en una cuna de mimbre, soy humilde y de corazón para mi pueblo. Amén”, cerró.

Orellana fue rescatado el pasado 22 de julio en el Cajón del Maipo tras seis días aislado en la nieve.

Llegó hasta allá junto a dos amigas educadoras de párvulo tras una fiesta a la que no pudieron ingresar por el sistema frontal que afectaba a la zona centro del país.

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