“Estoy más castigado…”: El Chino reaparece con nuevo look tras rescate en el Cajón del Maipo

El hombre que protagonizó el mediático rescate junto a dos educadoras de párvulos volvió a aparecer en un video publicado por un barbero, donde bromeó sobre las consecuencias que le dejó la polémica.

Luego de permanecer seis días aislado en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras de párvulos, Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, reapareció en redes sociales en un video grabado mientras se cortaba el pelo en una barbería.

El caso generó amplia repercusión luego de que el grupo ingresara a la cordillera pese a las advertencias por el sistema frontal, obligando a un millonario operativo de rescate.





Durante la conversación con el barbero, Orellana abordó con humor las consecuencias personales que le dejó la polémica.

“Estoy más castigado que el Loco Pepe”, comentó entre risas, para luego agregar: “Tengo mi mujer yo, estoy más castigado… Durmiendo en el sillón, en la casa de mi hermana estoy”.

Consultado sobre si había pedido permiso para salir, respondió: “No, estaba todo rebelado” y que ahora está “ sin teléfono, sin nada, aislado de nuevo “. Además, aseguró que aún no ha seguido la repercusión del caso en internet: “No he visto las redes sociales”.

El registro rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde volvió a generar comentarios sobre uno de los episodios más comentados de los últimos días, marcado por las críticas al actuar del grupo y el alto costo del operativo de rescate.

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