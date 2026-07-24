“Ella no me cree que…”: Manuel “El Chino” Orellana expuso calvario amoroso tras rescate en el Cajón del Maipo

“El Chino” se refirió a la crisis que vive su relación sentimental debido a que su pareja, Génesis, no le cree su versión.

Este viernes, dos días después de ser rescatado desde el Cajón del Maipo, donde pasó encerrado en un refugio junto a otras dos mujeres, Manuel Orellana, más conocido como el “Chino”, rompió el silencio.

En conversación con el programa “Hay Que Decirlo”, el hombre de 33 años habló de lo sucedido mientras se encontraba desaparecido junto a las parvularias Martina Núñez (21) y Magdalena Retamal (31).

Ahí, “El Chino” se refirió a la crisis que vive su relación sentimental debido a que su pareja, Génesis, no le cree su versión.





Manuel “El Chino” Orellana afirma que está arrepentido

“Estoy súper arrepentido”, partió declarando Orellana. “Estoy perdiendo la relación con mi pareja, porque ella no me cree que no pasó nada, que fue una amistad”.

Además, “El Chino” afirmó que existe mucha molestia por parte de su propia familia: “Están enojados conmigo y me dicen ‘como tan irresponsable, una vergüenza pública'”.